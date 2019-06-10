В Кремле прокомментировали резонансное дело Голунова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал комментарий по делу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Однако он не стал отвечать на вопрос о возможных кадровых решениях в МВД в связи с уголовным преследованием журналиста.

По словам Пескова, Владимиру Путину доложили о задержании Голунова 7 июня, в это время глава государства находился на Петербургском международном экономическом форуме. «Учитывая, что это дело весьма резонансное, конечно, очень внимательно наблюдаем за всеми деталями», – уточнил пресс-секретарь.

При этом он отказался вдаваться в детали, передает «Интерфакс». «Кремль, как вы знаете, не имеет права комментировать дела. Не будет это делать и на этот раз», – сказал Песков. На вопрос о возможности отставок в правоохранительных органах пресс-секретарь ответил: «Не думаю, что могу сказать чего-то больше, чем я уже сказал».

Как известно, ранее МВД опубликовало фотографии, якобы сделанные в квартире журналиста, но позже оказалось, что эти снимки не имеют отношения к Голунову. «Действительно, мы руководствовались той информацией, которая была опубликована МВД, и потом мы приняли к сведению ту поправку, которую также МВД опубликовала», – отметил Песков.

Корреспондента отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова задержали в ночь на 7 июня. В ходе обысков у журналиста нашли наркотики. Сам Голунов заявил, что дело против него сфабриковано. По его словам, поводом для преследования стали его журналистские расследования. Никулинский районный суд Москвы поместил Голунова под домашний арест до 7 августа.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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