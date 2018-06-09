Екатеринбург встречает гостей ЧМ-2018 облезлыми фасадами и сломанной плиткой (ФОТО)

Екатеринбуржцы находят все новые подтверждения того, что власти недоработали при приведении города в порядок перед приездом гостей мундиаля.

Например, на гостевом маршруте «светит» облупившейся краской здание на проспекте Ленина, в двух шагах от администрации Екатеринбурга. «Что мешало его хотя бы покрасить?» – задается вопросом читательница РИА «Новый День» Татьяна.

Горожане предполагают, что у мэрии просто не оказалось желтой краски – «все ушло на серую, которой закрасили граффити на гранитной набережной Исети».

Напомним, на этой неделе службы благоустройства сначала закрасили часть рисунков на граните светло-серой краской, сильно отличающейся от природного цвета камня, а потом перекрасили еще раз, в более темный цвет.

Между тем от всех граффити избавиться не удалось, в том числе и в самом центре города. Вот так, например, выглядит ограждение на перекрестке улиц Ленина и 8 Марта, возле Дома актера.

Фото Алексея Остапова

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.06.18

Из детского лагеря под Кушвой увезли в больницу уже 62 ребенка. / В детском лагере в Кушве одновременно заболели 33 ребенка. / 9 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»