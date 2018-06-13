Гранитные шары у мэрии превратили в футбольные мячи (ФОТО)

У администрации Екатеринбурга появились футбольные мячи – каменные шары обтянули тканью черно-белой расцветки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», арт-объекты появились только сегодня утром. Несмотря на это, ткань почему-то уже грязная.

Напомним, ЧМ-2018 стартует уже завтра. Сборная России сыграет против Саудовской Аравии. Матч состоится в Москве, а в Екатеринбурге первая игра, матч Египет – Уругвай, пройдет в пятницу.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 13.06.18

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