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Среда, 13 июня 2018, 10:58 мск

Новости Екатеринбург

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Гранитные шары у мэрии превратили в футбольные мячи (ФОТО)

У администрации Екатеринбурга появились футбольные мячи – каменные шары обтянули тканью черно-белой расцветки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», арт-объекты появились только сегодня утром. Несмотря на это, ткань почему-то уже грязная.

Напомним, ЧМ-2018 стартует уже завтра. Сборная России сыграет против Саудовской Аравии. Матч состоится в Москве, а в Екатеринбурге первая игра, матч Египет – Уругвай, пройдет в пятницу.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 13.06.18

В дни проведения матчей ЧМ в Екатеринбурге пустят альтернативные трамваи (СХЕМА). / После вспышки кишечной инфекции в детском лагере в больницах остаются шесть человек. / Все три заявки на проведение «Экспо-2025» названы «жизнеспособными». Читать дальше

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