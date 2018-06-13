Гранитные шары у мэрии превратили в футбольные мячи (ФОТО)

У администрации Екатеринбурга появились футбольные мячи – каменные шары обтянули тканью черно-белой расцветки.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», арт-объекты появились только сегодня утром. Несмотря на это, ткань почему-то уже грязная.
Напомним, ЧМ-2018 стартует уже завтра. Сборная России сыграет против Саудовской Аравии. Матч состоится в Москве, а в Екатеринбурге первая игра, матч Египет – Уругвай, пройдет в пятницу.
Екатеринбург, Светлана Загороднева
Екатеринбург. Другие новости 13.06.18
В дни проведения матчей ЧМ в Екатеринбурге пустят альтернативные трамваи (СХЕМА). / После вспышки кишечной инфекции в детском лагере в больницах остаются шесть человек. / Все три заявки на проведение «Экспо-2025» названы «жизнеспособными». Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»