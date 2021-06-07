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Понедельник, 7 июня 2021, 19:35 мск

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Архивы «Нового Дня». Давай покрасим серый камень в серый цвет

7 июня 2014 года Екатеринбург готовили к ЧМ. Вдруг выяснилось, что на набережной, в самом центре города, кто-то сделал нецензурные надписи, в том числе на английском языке. Почему никто не обратил на это внимание раньше, до сих пор неясно. В мэрии сказали, что времени было очень мало, поэтому пришлось прибегнуть к радикальному средству. В Екатеринбурге покрасили гранитные набережные. Покрасили. Натуральный. Гранит. Серой краской. Да еще и не того оттенка.

Если вы почему-то забыли об этом факте, просто посмотрите фото.

Екатеринбург. Другие новости 07.06.21

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