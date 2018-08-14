В Екатеринбурге потерялась пиарщица «Опоры России»

Жителей Екатеринбурга просят помочь в поиске Виктории Конюховой – девушка со вчерашнего дня не выходит на связь.

«Дорогие друзья! Бью тревогу. Действительно «Волки!!!" Вчера без вещей, денег и документов из офиса «Опоры России» в Екатеринбурге вышла пиарщик «Опоры» Виктория Конюхова. Никаких вестей, дома не появлялась, на связь не выходила, родителям (в разводе, в разных городах) никто ничего не сообщал. Её потеряли друзья и подруги. Ситуация усугубляется тем, что она может находиться в состоянии нервного срыва – тем и вызвана тревога близких», – написал в «Фейсбуке» знакомый девушки Ярослав Ширшиков. Он просит тех. кто знает. где может находиться Виктория, позвонить ее подруге по телефону 89655114086 (Александра).

В полицию заявления знакомые Виктории не подавали. «Ещё не прошло трёх дней. Но тут состояние человека тревожит. Поэтому, бьём тревогу заранее. Тревога оправдана», – ответил Ширшиков.

Фото Виктории – со страницы Ширшикова в Фейсбуке.

Екатеринбург, служба информации

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