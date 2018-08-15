Пропавшая пиарщица «Опоры России» нашлась

Пропавшая накануне пиарщица «Опоры России» Виктория Конюхова нашлась. Об этом сообщил в фейсбуке ее знакомый Ярослав Ширшиков, который первым забил тревогу после исчезновения девушки. Где она была, пока не сообщается.

«Пока никаких подробностей. Выдыхаем, жива! Ура! Большое спасибо всем, кто был небезразличен и принял участие», – написал он.

Напомним, Виктория пропала 13 августа, она вышла из офиса «Опоры России» без денег, документов и вещей. Спустя сутки друзья забили тревогу, к поискам подключился отряд «Лиза Алерт» и полицейские.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.08.18

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