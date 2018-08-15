Единственным спонсором кандидатов в думу Верхней Пышмы стала Уралэлектромедь

АО «Уралэлектромедь» стало единственным спонсором кандидатов в городскую думу Верхней Пышмы, выборы в которую состоятся в единый день голосования – 9 сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», местный избирком опубликовал официальные данные о поступлении средств на избирательные счета кандидатов. Каждый из 20 кандидатов от «Единой России» получил от предприятия по 150 тысяч рублей, итого на всех компания потратила 3 млн рублей.

У кандидатов от других партий спонсоров нет. Некоторые их них вкладывают собственные деньги, но в очень ограниченных количествах – от 200 рублей до 35 тысяч (коммунист Антон Иванов). У 23 из 56 кандидатов счета пусты.

Добавим, что выборы в думу Верхней Пышмы проводятся по четырем пятимандатным округам.

Верхняя Пышма, служба информации

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