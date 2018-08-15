«МегаФон» запустил trade-in на разбитые «айфоны»

«МегаФон» расширил свою программу trade-in – возможность обменять старый телефон на новый с доплатой теперь распространяется и на разбитые iPhone. Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе компании, программа распространяется на модели от 4s и старше. «Единственное требование к экрану – сенсор экрана должен работать и изображение на экране должно присутствовать. Сдать смартфон с любыми сколами и трещинами можно в одном из 1300 салонов «МегаФона» в 32 регионах России», ‒ сказали в компании.

Там уточнили, что согласно собственной статистике оператора, iPhone разных поколений – это самые популярные устройства, которые россияне сдают в trade-in. «Еще недавно мы принимали аппараты лишь с минимальными повреждениями, что значительно сужало возможности для наших клиентов. Но уже сегодня клиент может получить существенную скидку на покупку нового смартфона за счет аппарата, восстановление которого для его владельца экономически нецелесообразно», ‒ сказал гендиректор генеральный директор «МегаФон Ритейл» Кирилл Шибанов.

Эксклюзивным партнером «МегаФона» по программе trade-in телефонов является SmartPrice.

«По нашим оценкам, на рынке до 40% мобильных устройств имеют серьезные сколы или трещины на экранах. Сдать такое устройство в trade-in выгоднее, чем продавать или пытаться чинить. В частности, замена экрана iPhone 7 на неоригинальный, либо снятый с другого телефона стоит в мастерских не менее 7-8 тысяч рублей. А в trade-in за разбитый iPhone 7 с памятью в 256 Гб можно получить до 14 тысяч, плюс дополнительную скидку от 2 до 10 тысяч рублей от оператора на покупку другого нового смартфона. Таким образом, появляется возможность выручить существенную сумму за разбитый аппарат, который лежит у вас дома без дела или просто неудобен в использовании», ‒ отметил гендиректор SmartPrice Владислав Овчинников.

Согласно данным «МегаФона», за 7 месяцев действия программы trade-in, смартфоны Apple сдавали в 70% случаев. На первом месте по распространенности среди обмениваемых устройств в линейке «яблочного» производителя были iPhone 5s 16Gb SpaceGray, доля этих аппаратов в общем объеме устройств составила 10%. На втором месте ‒ iPhone 6 16Gb SpaceGray с долей 5%, на третьем ‒ iPhone 5s 16Gb Silver с долей 4,5%.

По оценкам SmartPrice, в 2017 году объем рынка подержанных смартфонов составил 20-25 млрд рублей в денежном и 6 млн единиц – в штучном выражении. В 2018 году ожидается рост этого рынка на 20%.

Екатеринбург, служба информации

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