В России место в очереди за новым iPhone продают за четверть миллиона рублей

На сайте объявлений Avito предприимчивые граждане предлагают продать место в очереди за новыми моделями смартфонов от Apple. Стоимость услуги составляет 250 тысяч рублей.

Купить новый iPhone можно и до начала старта продаж, который назначен на 28 сентября. Однако это обойдется еще дороже – 300 тысяч рублей. Впрочем, есть ценники и пониже – около 100 тысяч рублей. Об этом сообщили агентству «Москва» в пресс-службе Avito.

Кроме того, на сайте можно нанять человека, который постоит в очереди за новым смартфоном. Это обойдется в 10% от чека. При этом уточняется, за это вознаграждение предлагающий услугу готов провести в очереди перед магазином четыре-пять суток при любой погоде.

Сегодня в России открывается официальный предзаказ на модели iPhone – XS и XS Max. Через неделю смартфоны Apple можно будет приобрести у крупнейших российских ритейлеров, в том числе по программе trade-in (сдать свой старый телефон в обмен на новый с доплатой).

Новые модели iPhone XS, XS Max и XR, а также умные часы Apple Watch были представлены корпорацией Apple 12 сентября. Самая бюджетная модель в линейке iPhone XR обойдется в 65 тысяч рублей, официальная цена iPhone XS начинается от 88 тысяч рублей, на iPhone XS Max – от 97 тысяч.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.09.18

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