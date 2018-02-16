Символ индийского языка способен «убить» iPhone

Пользователи гаджетов Apple обнаружили уязвимость в работе iPhone на базе iOS 11. При получении в сообщении определенного символа смартфон адресата зависает. Открыть iMessage также нет возможности, так как программа будет постоянно перезагружаться.

Новый баг обнаружил журналист The Verge. Он опубликовал ролик с демонстрацией ошибки в Твиттере.

Когда на iPhone приходит символ из языка телугу, устройство начинает вести себя странно. Смартфон отключается при попытке прочитать сообщение. Примечательно, что блокируется работа не только стандартного мессенджера, но и также WhatsApp, Facebook Messenger, Outlook для iOS и Gmail.

Отмечается, что в тестовой версии iOS 11.3 этот баг уже исправлен. Есть и другой способ обойти уязвимость – нужно попросить приятеля отправить новое сообщение, затем открыть его и попытаться удалить чат с символом, приводящим к ошибке.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 16.02.18

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