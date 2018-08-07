Хакеры парализовали работу заводов по производству iPhone

Успешная атака хакеров парализовала работу заводов по производству смартфонов iPhone, дислоцированных на Тайване. Из-за вмешательства злоумышленников предприятия простояли без работы три дня.

Как передает агентство Bloomberg, компьютеры на заводах компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co были атакованы разновидностью вредоносной программы WannaCry. После заражения вирус не стал нарушать целостность данных. Утечки информации также не произошло, однако работа предприятий была парализована, что привело к убыткам.

По словам финансового директора компании Лоры Хо, TSMC и ранее подвергалась кибератакам, однако впервые это повлияло на работу производственных линий. Эксперты считают, что из-за простоя могут возникнуть задержки поставок смартфонов в магазины, а цены на гаджеты от Apple могут вырасти.

Тайбэй, Иван Гридин

Тайбэй. Другие новости 07.08.18

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