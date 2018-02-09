В Apple произошла крупнейшая утечка в истории компании

Часть исходного кода операционной системы iOS оказалась в общем доступе на портале GitHub. Корпорация Apple потребовала удалить данные, однако даже небольшой фрагмент закрытой информации может помочь хакерам во взломе iPhone.

По данным ресурса Motherboard, код, обозначаемый как iBoot, опубликовал анонимный пользователь. Программа была написана для системы iOS 9, но может использоваться и в последующих версиях. Код является чем-то вроде BIOS для iPhone, он обеспечивает верификацию ядра системы и проверку электронных подписей.

Apple добилась удаления данных. В компании указали, что iBoot – это не открытый исходный код, на него распространяется действие закона о защите авторских прав.

По словам экспертов, несмотря на то, что код быстро изъяли из общего доступа, у киберпреступников теперь есть подсказка для взлома iPhone. Специалисты по «яблочной» продукции называют этот случай самой крупной утечкой в истории компании Apple.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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