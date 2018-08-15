Уральская хтонь, грибы-галлюциногены и медузы: в Екатеринбурге «приоткрыли» «Бажов-фест» (ФОТО)

В Уральском филиале ГЦСИ сегодня начался «Бажов-фест» ‒ второй фестиваль, посвященный исследованиям истории и мифологии Урала. Его «приоткрыла», по выражению организаторов, выставка «Все не то, чем кажется» ‒ сегодня в бывшем здании земской школы на Добролюбова, 19а, собрались приглашенные гости.

Чтобы максимально погрузить посетителей выставки в атмосферу нереальности происходящего, лестницу ГЦСИ затемнили, установили там клеенчатые жалюзи и проектор, транслирующий черно-белые волны, включили мистическую музыку.

Все, чтобы следовать теме уральской хтони ‒ сущности, населяющей подземный мир Урала. Посетители от этого, действительно, несколько терялись в пространстве и буквально крались к входу на выставку, шурша гравием под ногами. «Я как грибов поел», – поделился впечатлениями один из посетителей ГЦСИ.

Встречали гостей инсталляции «Моллюски» московской художницы Устины Яковлевой, которых можно было дергать за веревочки, так что медузы, расшитые бисером, начинали двигаться.

В том же зале посетители распознали на двух полотнах с обнаженной блондинкой и филином героиню одного из сказов Бажова – Золотой Волос, дочку Полоза.

Следом посетители попадали в зал с видеоинсталляцией в виде грибов. Это «Кошмар Удэгейца» Дмитрия Булныгина, галлюцинация, в которой цивилизация вытесняет природу ‒ зрители могли видеть, как по поверхности грибов ездят машины, а на шляпках вырастают дома с жильцами.

В другом, уже менее пугающем зале разместился проект художников Варенъйе Организм «Доброкоды» ‒ стена была оклеена яркими плакатами со странными, ломающими стереотипы слоганами, обыгрывающими известные идиомы ‒ вроде «Карьерная околесица» или «Мы с тобой одной брови».

Желающие могли забрать плакат, который пришелся по душе, с собой.

Еще один зал был отведен под проект Анны Черепановой «Объем памяти». Художница создала мозаичные скульптуры из камней, которые символизируют новый способ хранения информации ‒ через передвижение автора в пространстве. Художница собирала камни для своих работ в разных уголках Урала в течение 20 лет.

Собственно Бажова на выставке было не так много, но уральскому писателю воздали екатеринбургские художники Денис Перевалов и Анастасия Крохалева инсталляцией «Хозяйка Медной Горы. Present Days»: «Художники вдохновились представленным в рассказах Бажова взаимодействием двух сторон: человека, алчущего получить желаемое, и потусторонней силы, наделенной тайным знанием. Они размышляют о том, как в цифровую эпоху эта идея трансформируется и проявляется в отношении человека к Искусственному Интеллекту».

Отметим, что выставка «Все не то, чем кажется» будет работать до конца сентября.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 15.08.18

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