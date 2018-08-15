На шахте в Краснотурьинске обвал: есть погибший

Поздно вечером 15 августа на угольной шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске произошло обрушение породы. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, инцидент случился на горизонте -255 метров. В результате пострадали два человека. Их подняли на поверхность другие шахтеры. Впоследствии один из них скончался, уточнили в областном управлении СКР.

«По данному факту организована доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в том числе криминалисты областного СКР, сотрудники МЧС и полиции», – сказали в ведомстве.

В ближайшее время следователи опросят шахтеров и руководство предприятия, вероятно, будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Представители СКР намерены затребовать рабочую документацию о выполняемых на шахте работах, о проведении инструктажа по технике безопасности, и т.д. «Устанавливаются конкретные должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности работ на шахте», – добавили ведомстве.

В областном управлении МЧС также сообщили, что несмотря на инцидент, шахта работает в штатном режиме, эвакуация работников не требовалась.

Отметим, что работы на шахте проводит ОАО «Богословское рудоуправление».

Екатеринбург, служба информации

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