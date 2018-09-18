По факту гибели шахтера под обвалившейся породой возбуждено уголовное дело

В Краснотурьинске возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом РИА «Новый День» сообщили в СУ СКР.

Напомним, несчастный случай в шахте Северопесчанской произошел вечером 15 августа. На глубине 255 метров кусок горной массы обрушился с кровли выработки на двух шахтеров, один из них скончался.

Следователь СКР выполняет комплекс необходимых следственных мероприятий. Устанавливается личность конкретного лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Для определения точной причины смерти погибшего проводится судебно-медицинская экспертиза. Анализируется документация по охране труда при ведении горных работ.

Краснотурьинск, служба информации

Краснотурьинск. Другие новости 18.09.18

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