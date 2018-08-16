Судьбу списка партии пенсионеров решат завтра. Не в суде, а в гостинице

Судьба Партии пенсионеров в Свердловской области повторяется: ее второй раз за последние два года могут снять с выборов из-за внутриэлитных конфликтов.

Как сообщил корреспонденту РИА «Новый день» источник, близкий к партии, уже завтра в Екатеринбурге состоится региональная конференция, на котором будет предпринята попытка снять руководителя отделения Евгения Зяблицева и вычеркнуть из списка кандидатов в гордуму Екатеринбурга всех подержанных им кандидатов – а это почти весь список.

Причина – в нарастающем конфликте между губернатором Евгением Куйвашевым и первым вице-губернатором Владимиром Тунгусовым. По словам собеседника агентства, Партия пенсионеров в Свердловской области последние два года была подконтрольна именно Тунгусову. Пока отношения меду ним и губернатором оставались нейтральными, Куйвашева это не беспокоило. Но накануне выборов в гордуму Екатеринбурга они обострились. Последней каплей для Куйвашева стало то, что с подачи кандидата от «пенсионеров» с выборов сняли звезду «Уральских пельменей» Юлю Михалкову. «В Москву полетели эмиссары Куйвашева, которые договорились с федеральным руководством партии о смене руководителя свердловского отделения. Действовать решили через местные отделения партии: им начали звонить вице-мэры по внутренней политике, якобы от имени Тунгусова, и приглашать на внеочередное собрание в Екатеринбург», – рассказал источник.

Сам Евгений Зяблицев от комментариев пока воздерживается, хотя подтвердил, что что-то слышал о готовящемся на завтра мероприятии в одной из екатеринбургских гостиниц.

Добавим, что завтра же в областном суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы ЛДПР на решение Ленинского райсуда, который отказался снимать с выборов Партию пенсионеров из-за незначительных недочетов в документах для регистрации. По мнению юристов, оснований для пересмотра решения суда первой инстанции нет. «Но это если по закону», – добавляют они.

Напомним, в 2016 году похожим образом был снят с руководства отделением Партии пенсионеров тогдашний его руководитель Евгений Артюх, больше половины списочных кандидатов в заксо после этого отказались от участия в выборах, в результате чего был снят весь список.

Екатеринбург, служба информации

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