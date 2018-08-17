Долги по зарплате и банкротство – проект, получивший преференции от Минпромторга и инвестиции, приказал долго жить

На севере Урала закрывается предприятие, получившее статус приоритетного проекта от Минпромторга РФ. ООО «Лесников» не помогли ни инвестиции в 500 млн рублей, ни льготы – сейчас оно не работает, долги по зарплате перед сотрудниками достигли 4 млн рублей, людей увольняют и сокращают. Для местных жителей это настоящая катастрофа – предприятие было практически градообразующим для поселка Красноглинный, ездили туда трудиться и из соседних муниципалитетов. Сейчас люди начинают искать новую работу и надеются получить свои деньги хотя бы за март.

Больше надежды

Пять лет назад на «Иннопроме» лесоперерабатывающее предприятие, расположенное в поселке Красноглинном неподалеку от Серова, сумело привлечь к себе внимание. ООО «Лесников» включили в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов федерального значения. Вскоре после международной промышленной выставки Минпромторг РФ присвоил проекту данный статус. Приказ был подписан в середине октября того же года.

Как говорилось в сообщении на сайте правительства Свердловской области, этот статус позволил предприятию получить целый ряд преференций. Например, выделение лесного фонда без проведения аукциона и льготы по плате за аренду лесных участков в размере 50%. А также инвестиции в размере 500 млн рублей.

ООО «Лесников» на тот момент аттестовало себя как лесоперерабатывающее предприятие с собственным циклом заготовки древесины на территории Свердловской области. Предполагалось, что заниматься оно будет лесозаготовительными и лесовосстановительными работами, глубокой деревообработкой, а также производством биотоплива и древесного угля. Развитие лесоперерабатывающего предприятия должно было положительно сказаться на уровне жизни сельчан.

Деньги закончились быстро

Поначалу все планы воплощались в жизнь. ООО «Лесников» предоставляло новые рабочие места, чего так не хватало Красноглинному, рассказывают местные жители. Поработать приезжали даже вахтовики из соседних населенных пунктов, говорят бывшие работники предприятия. Однако спустя некоторое время начались задержки зарплат.

В октябре 2017-го ООО «Лесников» объявил себя банкротом. В связи с этим около 40 человек уже сократили и примерно столько же людей лишатся работы к концу августа. Многие уже начали присматривать себе новые рабочие места. Но на севере области с этим трудно.

«А какие рабочие места? Все закрывается. У нас вообще ничего нет. Вот, одно было предприятие. Конечно, придется в другой город ездить. Сейчас все что можно с предприятия тащат. У кого рука длиннее у начальства, тот и тащит. Разбирают уже все что можно», – рассказывает бывшая сотрудница ООО «Лесников» Наталья Кириленко.

Куда делись вложенные в предприятие деньги, никто не знает. Бывшие сотрудники ООО «Лесников» говорят: также неизвестно, на что уходила прибыль. «Не работает предприятие. Руководство не работает. У нас есть все позиции для нормальной работы: у нас есть техника (канадская и финская), у нас есть лес, где мы можем работать. У нас есть рабочие, которые хотят работать. Предприятие – это я вам говорю как специалист – рентабельное», – поделилась своим мнением одна из бывших сотрудниц ООО «Лесников».

Несмотря на рентабельность, предприятие погрязло в долгах. По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, по решению арбитражного суда от 26 апреля этого года ООО «Лесников» признано банкротом. Открыто конкурсное производство на полгода – до 26 октября. По данным ведомства, у предприятия есть имущество на 197 млн рублей, которое в залоге у ПАО «Уралтрансбанк». Не так давно стало известно, что данный банк массово закрывает офисы в Свердловской области.

Где деньги

На сегодняшний день свои зарплаты и компенсации за сокращение не получили 83 работника ООО «Лесников». По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, предприятие должно выплатить рабочим около 4 млн рублей. Многие не видели своих денег с марта.

«Прокурором заявлено ходатайство и направлено в суд об изменении порядка погашения задолженности. В случае удовлетворения ходатайства во внеочередном порядке будет погашена задолженность по заработной плате. Это ходатайство арбитражным судом не рассмотрено в настоящее время», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В администрации Серовского городского округа говорят, что во время подготовки инвестиционного проекта эксперты допустили ошибку в расчетах лесосырьевой базы. Из-за этого возникла нехватка оборотных средств. Потому предприятие и погрязло в долгах. Чиновники не исключают, что, возможно, придется обращаться за помощью к правительству Свердловской области, чтобы там подсказали, где взять рабочие места для жителей Красноглинного.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 17.08.18

«Дефолт – это классно» и «Килька страшно подорожает!» – как свердловчане пережили «черный понедельник» 1998 года. / Гендиректор УВЗ провел закрытую встречу с работниками. Подробности. / В Екатеринбурге юристы-халтурщики заплатят за обман ветерана Великой Отечественной войны. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»