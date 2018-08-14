Уралтрансбанк массово закрывает офисы

Уралтрансбанк сегодня объявил о закрытии сразу нескольких офисов в Свердловской области.

Как сообщается на сайте кредитной организации, с 3 сентября перестанут работать четыре офиса: в Каменске-Уральском, Лесном и два офиса в Нижнем Тагиле. Кроме того, с 27 августа прекратит работу одно из отделений в Екатеринбурге. Ранее сообщалось о закрытии офиса в Ревде, Среднеуральске, Перми, уже были закрыты несколько отделений в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле. Во всех случаях банк такие решения объясняет «оптимизацией сети».

Уралтрансбанк в некотором роде становится рекордсменом – кредитная организация нарушает нормативы ЦБ уже 16 месяцев подряд. Агентство Fitch понизило рейтинг банка с ССС до СС. Такая характеристика значит высокую вероятность дефолта с небольшим шансом возврата средств, но пока обязательства выполняются. В Уралтрансбанке разработан план по финансовому оздоровлению, согласованный с ЦБ. Срок его реализации – до 2020 года.

Екатеринбург, служба информации

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