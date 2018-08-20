В Свердловской области закрывается еще четыре отделения проблемного банка

Уралтрансбанк объявил о закрытии еще четырех отделений в Свердловской области. Последний раз о закрытии сразу нескольких офисов кредитная организация сообщала менее недели назад.

В пресс-службе «Уралтрансбанка» сообщили о закрытии офисов в Каменске-Уральском, Серове, Богдановиче и Полевском – каждый из них прекратит работу 10 сентября. А с 3 сентября перестанут работать офис в Лесном, два офиса в Нижнем Тагиле и офис в Каменске-Уральском. С 27 августа прекратит работу одно из отделений в Екатеринбурге. Ранее сообщалось о закрытии офиса в Ревде, Среднеуральске, Перми, уже были закрыты несколько отделений в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле.

Во всех случаях прекращение работы отделений банк связывает с оптимизацией сети. «Уралтрансбанк» уже более года не выполняет нормативы ЦБ РФ. Регулятор утвердил план финансового оздоровления кредитной организации, срок его реализации – до 2020 года.

Екатеринбург, служба информации

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