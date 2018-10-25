Отозвана лицензия «Уралтрансбанка»

ЦБ РФ отозвал лицензию «Уралтрансбанка». Регулятор указывает, что кредитная организация не выполняла план по финансовому оздоровлению, который сама же и разработала.

Лицензия отозвана приказом Банка России от 25.10.2018. Как сообщается на сайте ЦБ РФ, банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска. В 2017 году по требованию надзорного ведомства была проведена оценка риска, которая показала существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка, несоблюдение обязательных нормативов и, как следствие, наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). «Уралтрансбанк», напомним, самостоятельно разработал план по улучшению ситуации, в ЦБ РФ его утвердили в сентябре 2017 года.

«До настоящего времени ПАО «Уралтрансбанк» не были реализованы ключевые мероприятия этого плана для стабилизации ситуации, включая привлечение потенциального инвестора, а также выход на плановые показатели деятельности», – отмечает регулятор. Ухудшение качества активов банка привело к необходимости доформирования резервов на возможные потери и полной утрате собственных средств, Центробанк был вынужден признать, что план банка по оздоровлению выполнить невозможно.

В ЦБ РФ напоминают, что за последние 12 месяцев трижды применяли меры надзорного реагирования, дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

С сегодняшнего дня в банке работает временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. Банк входит в систему страхования, все вкладчики – физлица и ИП получат возмещение средств до 1,4 млн рублей. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября 2018 года кредитная организация занимала 196-е место в банковской системе Российской Федерации.

Ключевым бенефициаром банка является уральский бизнесмен Валерий Заводов.

Напомним, «Уралтрансбанк» более года не выполнял нормативы ЦБ РФ. На протяжении последних месяцев отделения банка закрывались, во всех случаях прекращение работы отделений банк связывает с оптимизацией сети. Агентство Fitch в апреле понизило рейтинг банка с ССС до СС.

Екатеринбург, служба информации

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