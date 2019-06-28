Валерий Заводов стал фигурантом уголовного дела из-за махинаций в «Уралтрансбанке»

Экс-глава «Уралтрансбанка» Валерий Заводов стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. В полицию направлено заявление о возбуждении еще одного уголовного дела – о покушении на хищении денег банка.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сегодня опубликовало сведения о ходе конкурсного производства за последние полгода – банк, напомним, лишен лицензии в октябре 2018 года. Из этого отчета впервые стало известно о следствии в отношении Заводова. В документе сообщается, что 15 февраля 2019 года ГУ МВД России по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Банк признан потерпевшим, в своем заявлении АСВ указывало, что руководство банка выдавало технические кредиты связанным предприятиям для получения выгода. Срок предварительного следствия продлен до 15 июля 2019 г.

Кроме того, АСВ направило в главк заявление по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ – по факту покушения на хищение денежных средств банка путем предоставления заведомо недостоверных сведений.

Центробанк отозвал лицензию «Уралтрансбанка», указав, что кредитная организация не выполняла план по финансовому оздоровлению, который сама же и разработала. План санации «Уралтрансбанк» разработал в 2017 году, до отзыва лицензии он агонизировал довольно продолжительное время, так, за год трижды ЦБ трижды применял меры надзорного реагирования, дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. На протяжении последних месяцев жизни банка отделения его закрывались, во всех случаях прекращение работы отделений банк связывает с оптимизацией сети. В марте АСВ сообщило, что по итогам инвентаризации имущества «Уралтрансбанка» обнаружилась недостача почти в 2 млрд рублей.

Екатеринбург, служба информации

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