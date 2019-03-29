В «Уралтрансбанке» нашли недостачу почти в 2 миллиарда рублей

Агентство по страхованию вкладов по итогам инвентаризации имущества «Уралтрансбанка» нашло недостачу в 1,994 млрд рублей.

Как сообщается в отчете о результатах инвентаризации, большая часть недостачи – 947 миллионов рублей – приходится на прочие активы и связана с отсутствием подтверждающих документов. Недостача в размере 914 миллионов приходится на кредиты юридическим и физическим лицам, по которым не нашли оригиналы кредитных договоров. Еще 36,3 миллиона недостачи насчитали по основным средствам и хозяйственным затратам. Из них 29,2 миллиона связаны с отсутствием имущества, остальное – ремонты помещений, которые банк арендовал.

«Оставшаяся часть недостачи приходится на драгоценные металлы в размере 14 млн 009 тыс. руб. (отсутствует заключение эксперта), учтенные векселя в размере 142 тыс. руб. (отсутствуют фактически), и остаток денежных средств в размере 22 млн 273 тыс. руб. на корреспондентских счетах в других банках (связана с отсутствием документов, подтверждающих наличие денежных средств)", – сказано в сообщении. АСВ пытается найти имущество, подтверждающие документы, в том числе документы, подтверждающие права собственности банка на имущество.

Кроме того, в ходе инвентаризации обнаружилось имущество (4 655 единиц), не учтенное на балансовых счетах: оргтехника, мебель, банковское оборудование и права требования к физическим лицам.

Регулятор отозвал лицензию «Уралтрансбанка» 25 октября 2018 года. Причиной стали падение нормативов достаточности капитала, занижение кредитного риска. «Уралтрансбанк», испытывавший проблемы задолго до отзыва лицензии, самостоятельно разработал план по улучшению ситуации, в ЦБ РФ его утвердили в сентябре 2017 года. Однако следовать собственному плану по оздоровлению кредитная организация не смогла. В декабре банк признали банкротом.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 29.03.19

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