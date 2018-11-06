Клиентам лопнувшего «Уралтрансбанка» начали выплачивать компенсации

Порядка 32,7 тысяч вкладчиков «Уралтрансбанка» в шести регионах России могут рассчитывать на страховые выплаты после отзыва лицензии у кредитного учреждения. Общая сумма компенсаций составит около 7,25 миллиардов рублей.

По данным Агентства по страхованию вкладов, основная часть клиентов банка приходится на Свердловскую область, где пострадавшими значатся 29,6 тысяч человек. Им полагается страховые выплаты на сумму около 6,9 миллиардов рублей. Вкладчики могут обратиться за компенсацией с сегодняшнего дня – заявления принимаются в ПАО «Сбербанк», который действует от имени АСВ.

На расчеты с вкладчиками «Уралтрансбанка» отводится не менее одного года. По истечении этого срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо непосредственно АСВ до завершения ликвидационных процедур.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.11.18

В Полевском охотник убил друга, думая, что стреляет в зверя. / Ольга Глацких отстранена от должности. / Из Екатеринбурга запускают новые рейсы в Шереметьево. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»