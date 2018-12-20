«Уралтрансбанк» признали банкротом

В арбитражном суде сегодня вынесли решение по делу о банкротстве «Уралтрансбанка».

Как сообщается в картотеке суда, уральский банк признан банкротом, началось конкурсное производство. С заявлением месяц назад обратился Центральный банк РФ. Суд начался накануне, был заявлен отвод судье, но судебная коллегия его отклонила. Сегодня рассмотрение иска завершилось.

Регулятор отозвал лицензию одного из крупнейших уральских банков 25 октября. Причиной стали падение нормативов достаточности капитала, занижение кредитного риска. Уралтрансбанк, испытывавший проблемы задолго до отзыва лицензии, самостоятельно разработал план по улучшению ситуации, в ЦБ РФ его утвердили в сентябре 2017 года. Однако следовать собственному плану по оздоровлению кредитная организация не смогла.

По данным временной администрации, которая проводила финансовое обследование кредитной организации, у банка недостаток активов для исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками составляет 569 млн руб., что свидетельствует о признаке банкротства. Физлица и ИП должны получить по страховке около 6,9 млрд рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.12.18

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