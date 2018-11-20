Подан иск о банкротстве Уралтрансбанка

Центральный банк России подал иск о банкротстве Уралтрансбанка.

Соответствующее заявление было зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Свердловской области накануне. 25 октября регулятор отозвал лицензию банка, причиной стали падение нормативов достаточности капитала, занижение кредитного риска. Уралтрансбанк, испытывавший проблемы задолго до отзыва лицензии, самостоятельно разработал план по улучшению ситуации, в ЦБ РФ его утвердили в сентябре 2017 года. Однако следовать собственному плану по оздоровлению кредитная организация не смогла.

Выплаты вкладчикам лопнувшего банка начались 6 ноября, общая сумма компенсаций составит около 7,25 миллиардов рублей. По величине активов на 1 октября 2018 года кредитная организация занимала 196-е место в банковской системе Российской Федерации.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.11.18

Екатеринбург окутало туманом (ФОТО). / Умершей пенсионерке велели явиться за пособием на собственные похороны. / 20 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»