Агентство Fitch понизило рейтинг «Уралтрансбанка» до преддефолтного

Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг «Уралтрансбанка» с ССС до СС. Такая характеристика значит высокую вероятность дефолта с небольшим шансом возврата средств, но пока обязательства выполняются.

Вместе с понижением рейтинга Fitch вывел банк из Rating Watch Negative (RWN) и одновременно отозвал рейтинги «по коммерческим причинам». Как уточняется в сообщении рейтингового агентства, с момента последнего обзора позиции капитала банка еще более ослабли из-за обесценивания активов, показатели базового и основного капитала упали до 3,3 %, общего капитала до 6,2 % при минимальных уровнях 4,5%, 6 % и 8 % соответственно. Рейтинг устойчивости банка F, что отражает значительный дефицит капитала.

Напомним, «Уралтрансбанк», основным бенефициаром которого является Валерий Заводов, испытывает трудности не первый месяц. По данным отчетности ЦБ РФ, в январе банк нарушил нормативы одиннадцатый месяц подряд. В июне прошлого года Fitch понизил рейтинг банка с B- до CCC с возможностью дальнейшего понижения.

Екатеринбург, служба информации

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