ЦБ лишил лицензии московский банк из третьей сотни

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Союзный», сообщается на сайте регулятора.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября кредитная организация занимала 239-е место в банковской системе страны. Банк участвует в системе страхования вкладов, и поэтому его вкладчикам будут выплачены страховки в размере не более 1,4 млн рублей. Выплата страховых возмещений стартует не позднее 8 ноября, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

ЦБ отмечает, что банк в основном занимался предоставлением кредитов и банковских гарантий юридическим лицам. При этом к финансовой организации со стороны регулятора неоднократно применялись меры воздействия за недооценку кредитного риска. В частности, Центробанк вводил ограничение на привлечение банком денежных средств населения.

Банк России также уличил «Союзный» в многочисленных нарушениях законодательства и нормативных актов ЦБ в сфере противодействия отмыванию доходов.

Кроме того, кредитная организация попалась на осуществлении транзитных сомнительных операций. Более того, указывает Центробанк, в третьем квартале 2018 года «Союзный» проводил высокорисковые операции клиентов, связанные с продажей наличной выручки торгово-розничными компаниями.

Отмечается, что банк предпочел не исправлять выявленные регулятором нарушения, за что поплатился лицензией.

В связи с отзывом банковской лицензии у кредитной организации аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, говорится в сообщении ЦБ.

В банке назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов «Союзного» приостановлены.

Как сообщал РИА «Новый День», ранее сегодня ЦБ отозвал лицензию у «Уралтрансбанка», занимающего 196-е место в отечественной банковской системе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.10.18

Стало известно, когда начнутся выплаты вкладчикам лопнувшего «Уралтрансбанка». / Дураков нет: Украина не найдёт покупателя на российский сейнер «Норд». / Отозвана лицензия «Уралтрансбанка». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»