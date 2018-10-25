Стало известно, когда начнутся выплаты вкладчикам лопнувшего «Уралтрансбанка»

В Агентстве по страхованию вкладов назвали дату начала выплат вкладчикам «Уралтрансбанка».

Как сообщается на сайте АСВ, выплаты начнутся не позднее 8 ноября. До этой даты будут опубликованы места, время и порядок приема заявлений. Банки-агенты, через которые люди смогут забрать деньги, будут определены до 1 ноября. Свои деньги смогут получить все физлица и ИП в пределах суммы в 1,4 млн рублей. Если на счету средства хранились в валюте, то вкладчики получат накопления в рублях по курсу Банка России на 25 октября.

Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию «Уралтрансбанка» сегодня. Кредитная организация, на протяжении долгого периода не выполнявшая нормативы капитала, разработала план финансового оздоровления, который утвердил регулятор. Однако исполнить его не получилось.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.10.18

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