Центробанк отозвал лицензию уральского банка из-за сомнительных операций

Уральский межрегиональный банк лишился лицензии в связи с неисполнением федеральных законов и нормативных актов ЦБ РФ. Кредитная организация несколько месяцев находилась под наблюдением регулятора из-за сомнительных денежных операций.

УМ-банк (прежние названия – КБ «УМБ» и «Качканарбанк») на протяжении 25 лет работал с клиентами Уральского региона. Головной офис компании находится в Москве, филиалы расположены в Екатеринбурге, Челябинске, Хабаровске, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Костроме. Два дня назад дальневосточный филиал был закрыт.

По данным Центробанка, в структуре баланса УМ-банка более половины пассивов приходилось на привлеченные денежные средства населения, которые банк размещал в низкокачественные активы (порядка 70% кредитного портфеля сформированы сомнительной и безнадежной ссудной задолженностью). Чтобы скрыть финансовое положение, кредитная организация проводила непрозрачные операции для искусственного поддержания величины капитала.

Банк России неоднократно (5 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении УМ-банка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

«В деятельности УМ-банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, а именно – осуществление сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы», – сообщили в пресс-службе ЦБ.

С 14 ноября в УМ-банке назначена временная администрация.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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