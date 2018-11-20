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Вторник, 20 ноября 2018, 16:22 мск

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Стало известно, где будут выплачивать страховку вкладчикам лопнувшего уральского банка

Агентство по страхованию вкладов объявило, когда и где свои деньги смогут получить вкладчики УМ-банка.

Как сообщается на сайте АСВ, прием заявлений на выплаты начнутся 26 ноября, банком-агентом был выбран Россельхозбанк. О порядке и месте приема документов АСВ дополнительно сообщит 23 ноября.

Лицензия УМ-банка была отозвана 14 ноября. Это один из первых уральских банков, первоначально назывался «Качканарбанк». До 2015 года основным его владельцев считался Валерий Язев, экс-депутат Госдумы. Но в последние годы банком владел Андрей Шляховой (директор лопнувшего банка «Агросоюз»). Головной офис компании находился в Москве, филиалы расположены в Екатеринбурге, Челябинске, Хабаровске, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Костроме.

«В деятельности УМ-банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, а именно – осуществление сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы», – сообщали в день отзыва в ЦБ РФ.

Екатеринбург, служба информации

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