Главный старообрядец России освятил новый храм в уральской глубинке. Впереди еще один (ФОТО)

Сегодня в Староуткинске был освящен новый старообрядческий храм во имя святого князя Владимира. На торжественную церемонию прибыл предстоятель Русской православной старообрядческой церкви, высокопреосвященнейший Корнилий (Титов), митрополит Московский и всея Руси.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской епархии РПСЦ, храм в Староуткинске был возведен за несколько лет, после чего велась кропотливая подготовка иконостаса, который писала местная художница-иконописец Елена Колосова. Вокруг строительства объединились все местные староверы, благодаря чему храм удалось завершить и подготовить к освящению в сжатые (по меркам старообрядческой церкви) сроки. На следующей неделе митрополит Корнилий освятит еще один новый храм – в Ивделе, посвященный памяти протопопа Аввакума.

По словам пресс-секретаря епархии Максима Гусева, одновременное освящение двух новых старообрядческих храмов – событие уникальное и свидетельствует о возрождении духовности. «Среди наших прихожан на Урале – много молодых людей, которые принимают старообрядческую веру не то чтобы в противовес современному православию, но потому, что это вера их предков. Очень интересная община у нас в Нижнем Тагиле – молодые ребята, бизнесмены. На следующей неделе предстоятель РПСЦ примет там участие в закладке еще одного нового храма», – рассказал он.

Всего до сегодняшнего дня в Свердловской области было пять старообрядческих храмов: в Екатеринбурге, в поселке Шамары, в поселки Пристань (Арти), в поселке Баранчинском и в Невьянске.

Екатеринбург, Староуткинск, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Староуткинск. Другие новости 17.08.18

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