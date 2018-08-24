Предстоятель староверов освятил ивдельский храм, крест для которого сделали заключенные (ФОТО)

Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий освятил в Ивделе новый деревянный храм.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе РПСЦ, недалеко от Ивделя находятся те места, где были заключены, а затем сожжены старообрядческие святые – исповедники Аввакум, Лазарь, Феодор и Епифаний. Ивдельская община решила почтить их мученический подвиг, назвав храм в честь священномученика протопопа Аввакума.

Храм строился несколько лет. Некоторые элементы убранства – крест, иконы были изготовлены в находящейся поблизости исправительной колонии № 56, а затем переданы в дар старообрядческой общине. Владыка Корнилий особо поблагодарил руководство исправительного учреждения.

Напомним, это уже второй храм, освященный владыкой Корнилием в ходе текущего визита на Урал. Первым был храм в Староуткинске – во имя святого князя Владимира. Кроме того, митрополит встретился со старообрядческой общиной Нижнего Тагила и обсудил с ней место для строительства храма в этом городе. Это самый длительный визит главного старовера России на Урал за все время его служения.

Ивдель, служба информации

Ивдель. Другие новости 24.08.18

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