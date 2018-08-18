После стрельбы в ресторане «Grand Урюк» возбуждено уголовное дело

Полиция задержала стрелка, устроившего пальбу в екатеринбургском ресторане «Grand Урюк» накануне, 17 августа. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ – «хулиганство».

По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за того, что охранник не впустил нетрезвого посетителя, который ранее уже устраивал скандалы в этом заведении. Мужчина ушел, но вскоре вернулся с предметом, похожим на пистолет и несколько раз выстрелил в сторону охранника. Администрация ресторана вызвала полицию, дебошира задержали на месте. При этом правоохранители опровергают информацию, что в «Grand Урюк» была перестрелка.

«Сыщики уголовного розыска выяснили, что в ходе ссоры было применено оружие. Органы внутренних дел установили и задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый гражданин 1984 года рождения. В настоящее время он содержится под стражей. Вопрос о дальнейшей мере пресечения будет решен в суде в ближайшее время», – сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сотрудники полиции также получили видеозапись случившегося в ресторане в качестве вещественного доказательства в уголовном деле. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что накануне конфликта с применением оружия в «Grand Урюк» случилось еще одно ЧП – сгорела летняя веранда ресторана. В момент пожара там не было посетителей, пострадало только имущество заведения. Основное здание ресторана огонь не повредил.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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