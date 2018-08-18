На Урале левая оппозиция объединилась против пенсионной реформы – митинги собрали сотни человек (ФОТО)

В Свердловской области сегодня прошла очередная волна митингов против пенсионной реформы. Сотни человек собрались в Сысерти, Нижнем Тагиле, Серове и Екатеринбурге с призывами отправить в отставку чиновников и депутатов, поддержавших непопулярный закон. Организаторами акций выступили левые политические движения.

Так, в Екатеринбурге на площадке около КРК «Уралец» митинговали активисты Российской коммунистической рабочей партии и «Рот Фронт». К их разочарованию, мероприятие собрало не более 50 человек. Двухчасовая акция прошла мирно, за протестующими наблюдали всего пять полицейских.

«Конечно, мы ожидали, что народу будет больше. Наши активисты расклеили по районам города 500 листовок, но люди оказались тяжелы на подъем. Может быть, причиной стала дождливая погода и праздник в городе. Желающих выступить тоже было немного, говорить пришлось, в основном, мне», – рассказала РИА «Новый День» первый секретарь РКРП Наталья Россейкина.

Фото Наталья Россейкина

По ее словам, движение РКРП планировало провести митинг против пенсионной реформы еще 28 июля, но получили отказ от властей. К удивлению активистов, вторую заявку региональное министерство общественной безопасности согласовало без проблем, но датой митинга стало 18 августа – День города.

В Серове местное отделение КПРФ провело митинг на стадионе детско-юношеской спортивной школы. Как сообщает газета «Глобус», сбор участников был объявлен на 10 часов утра, в это время на трибуне была пара десятков человек. Но к середине мероприятия участников протеста было около сотни. По словам депутата Николая Богданова, власти препятствовали проведению митинга: «Запреты, запреты, запреты. Сегодняшний сбор мы организовали с третьего захода. И то, видите какое нам место отвели… Чтобы народ не видел». По данным издания, на митинге коммунистов среди выступавших были представитель ЛДПР и член «Единой России».

В Нижнем Тагиле власти разрешили проводить «пенсионный» митинг только на окраине города – у Кургана памяти. Несмотря на это, сегодня около мемориала собралось 300 горожан, сообщает ИА «Красная весна». Люди требовали отставки правительства РФ и ругали депутатов-единороссов Алексея Балыбердина и Вячеслава Погудина, голосовавших за повышение пенсионного возраста.

В Сысерти прошел объединенный митинг коммунистов, «Левого фронта» и движения «Суть времени». Как рассказал РИА «Новый День» организатор акции, бывший депутат местной думы от КПРФ Михаил Кесельман, участники митинга собирали подписи против повышения пенсионного возраста. Во время мероприятия удалось собрать порядка 200 подписей, на следующей неделе активисты начнут поквартирный обход, чтобы продолжить эту работу. Собранные подписи будут отправлены председателю свердловского заксобрания Людмиле Бабушкиной, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и президенту России Владимиру Путину.

«В конце митинга прозвучало предложение, что должны быть новые акции протеста в сентябре. Останавливаться сейчас нельзя. Я готов взять на себя организацию», – добавил Михаил Кесельман.



Фото Михаил Кесельман

Напомним, 21 августа в Госдуме состоятся общественные слушания по пенсионной реформе, где будут предлагаться новые поправки к скандальному законопроекту. В первой версии документа пенсионный возраст повышался для мужчин до 65 лет к 2028 году, для женщин – до 63 лет к 2034 году. Изменения ко второму чтению законопроекта будут обсуждаться вплоть до 24 сентября.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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