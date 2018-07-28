Акции протеста в Свердловской области: от тысячного митинга до одиночного пикета у ПФР (ФОТО, ВИДЕО)

В городах Свердловской области сегодня прошли митинги против пенсионной реформы. Больше всего людей, что ожидаемо, собралось в Екатеринбурге.

Митинг в Екатеринбурге проходил у «Черного тюльпана», памятника афганцам. Собралось 5-6 тысяч человек. Люди заполонили площадь, стояли за ограждением, в тени деревьев у магазинов. Несмотря на десятки коммунистических флагов, многие пришли просто выразить свой протест.

Кроме партии КПФР, которая организовала митинг, здесь можно было заметить «Яблоко», «Левый фронт» (они открыто присоединились к акции), либертарианцев, агитаторов от «Справедливой России» и «Партии пенсионеров». НОДовцы снимали происходящее на видео.

Горожане принесли свои плакаты: постер с Медведевым и словами «Я доживу, а вы – попробуйте. И хорошего вам настроения», с призывами «Отменить антинародную пенсионную реформу», саркастическим «Помоги государству, сдохни до пенсии». Что происходило в столице региона – смотрите на видео.

Митинг против пенсионной реформы

В Сысерти собрать толпу не получилось – организаторам до последнего акцию протеста не согласовывали, своего активисты добились только через суд, он состоялся 26 июля. Как рассказал корреспонденту экс-депутат гордумы Михаил Кесельман, пришло около 70 человек, во время митинга подходили еще люди, под резолюцией в итоге подписались 130 человек. По его словам, агитации за КПРФ здесь не было – но людям напомнили, что страна дружно проголосовала за «Единую Россию», которая и принимает такое законы.

«Этот митинг у нас получился самым массовым. Но мы приняли решение, что митинг повторим – выберем время ближе к вечеру и на этот раз сделаем так, чтоб можно было заранее на него звать», добавил Кесельман.

В Нижнем Тагиле на митинге произошла стычка протестующих и полицейских. Как пишет агентство «Между строк», в акции приняло участие около 500 человек. Замначальника МУ МВД «Нижнетагильское» по охране общественного порядка Руслан Асадуллин пытался задержать женщину, которая несла плакат «Упырь, прочь от пенсии!"». Другие протестующие женщины, выкрикивая ругательства в адрес полиции, отбили тагильчанку. В серьезную потасовку инцидент не перерос.

В Качканаре против пенсионной реформы выступали второй раз, первый протест собрал 600 человек, сегодня митинг повторили. В Лесном акция протеста началась в 3 часа дня. В Ревде собралось на акцию несколько десятков человек.

В Серове прошел пикет – мужчина с плакатом «Мы против повышения пенсионного возраста» вышел ко входу в здание ПФР. Мужчина с плакатом на видео объясняет, что его акцию протеста согласовали только вчера, и это уже была четвертая попытка выразить протест. На этот раз акцию согласовали – но на 7 утра. За мужчиной приглядывают полицейские. Видео опубликовано в группе "Новости Серова, афиша мероприятий «VK Serov».

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук, Антон Отман

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