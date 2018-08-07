Перед обсуждением пенсионной реформы в Госдуме на Урале пройдут новые митинги

В ряде городов Свердловской области намечается проведение новых митингов против повышения пенсионного возраста. Акции будут приурочены к запланированному на 21 августа расширенному обсуждению этой темы в Госдуме.

Например, коммунисты в Серове намерены выйти на митинг в 10 утра 18 августа и уже уведомили об этом городскую администрацию. Как рассказал РИА «Новый День» секретарь местного отделения КПРФ Николай Богданов, сегодня они должны получить ответ от местных властей – будет ли акция согласована.

Еще одним местом проведения митинга станет Сысерть. Организатором выступает бывший депутат местной думы от КПРФ Михаил Кесельман. Он приглашает жителей Сысерти на митинг также в следующую субботу, 18 августа, в 16:00, к памятнику Неизвестному солдату. Интересно, что митинг уже согласован, хотя в прошлый раз организаторам пришлось отстаивать свою правоту. В июле власти Сысерти отказали активистам в согласовании протестного митинга, но это решение было успешно оспорено в суде. Акция, как и планировалось, прошла 28 июля в 12:00. Но из-за того, что ясности с легитимностью проведения акции не было до последних дней, пришли не все, кто планировал.

В областном отделении КПРФ пока анонсировали акцию только на 2 сентября: коммунисты хотят пронести по Екатеринбургу портреты депутатов-единороссов с надписью «Позорный полк». Впрочем, некоторые горожане увидели здесь неприятную ассоциацию с акцией «Бессмертный полк» и выразили первому секретарю Александру Ивачеву свое порицание.

Напомним, 28 июля в России прошла массовая акция протеста против повышения пенсионного возраста. В Екатеринбурге на митинг вышли около 6 тысяч человек.

На прошлой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил о проведении 21 августа больших парламентских слушаний по проекту пенсионной реформы. Это связано с тем, что с 27 августа по 9 сентября депутаты будут работать в своих избирательных округах в регионах.

Сысерть, Серов, служба информации

Сысерть, Серов. Другие новости 07.08.18

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