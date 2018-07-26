Запрет властей на проведение митинга против пенсионной реформы признан в суде незаконным

Противникам пенсионной реформы в Сысерти удалось оспорить в суде отказ местной администрации в согласовании протестного митинга. Акция, как и планировалось раньше, начнется 28 июля в 12.00 на площадке возле памятника Неизвестному солдату.

Напомним, заявка на митинг была подана от имени инициативной группы граждан. Как сообщил РИА «Новый День» экс-депутат местной думы Михаил Кесельман, администрация города не согласовала уведомление по причине того, что выбранная площадка якобы не входит в список разрешенных мест для публичных мероприятий, прописанных в законе Свердловской области. Активист подал иск в суд и выиграл дело. Накануне Сысертский районный суд признал отказ мэрии незаконным и постановил не препятствовать проведению митинга.

«Изначально планировали собрать 500 человек, но сейчас будет сложнее, потому что остается всего пара дней, чтобы сообщить жителям о митинге. Если бы не отказ администрации, дали бы информацию в газетах. Теперь придется использовать «сарафанное радио». Поэтому сейчас сложно судить, сколько человек придет в итоге», – отметил Михаил Кесельман.

К акции горожан также присоединятся политические партии. По словам собеседника агентства, есть договоренность с КПРФ и ЛДПР, которые пополнят ряды участников митинга.

Напомним, 28 июля митинг против пенсионной реформы пройдет также в Екатеринбурге. Его организаторами выступили свердловские коммунисты, к ним готовы присоединиться активисты «Яблока». Протестная акция возле памятника «Черный тюльпан» рассчитана на 500 человек, но судя по активной агитации, митинг соберет больше.

Сысерть, Валентина Ярославцева

Сысерть. Другие новости 26.07.18

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