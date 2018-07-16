«Люди требуют митинга!»: в Сысерти подали заявку на протест против пенсионной реформы

Сысерть может присоединиться к митингу против пенсионной реформы. Заявка на проведение акции протеста подана, организаторы ждут до 500 участников.

Заявление на проведение митинга в Сысерти подал Михаил Кесельман, депутат гордумы от КПРФ прошлого созыва. Митинг планируется провести у памятника Неизвестному солдату на улице Трактовой. «Ждем ответ администрации! Но честно люди не то что просят требуют митинга!", – сообщил Кесельман на своей странице в фейсбуке.

В разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» Кесельман уточнил, что документы он подавал от инициативной группы граждан, без привязки к партии. «Мы ждем, что к нам (КПРФ) присоединятся члены ЛДПР, договоренность есть», – добавил активист. Он надеется, что местные власти одобрят место проведения. «Памятник Неизвестному солдату находится близко к центру, проходимое место. Однажды нас отправили на гору Бессоновку. Надеюсь, место согласуют. В крайнем случае, опыт судов у меня есть», – добавил организатор митинга.

В этот же день, 28 июля, аналогичный митинг проведут коммунисты в Екатеринбурге. Примечательно, что и в столице региона заявка подана на 500 человек.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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