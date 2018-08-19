Макаровский мост снова закрыли для транспорта

В Екатеринбурге до 30 августа закрыто движение автомобилей и общественного транспорта по Макаровскому мосту. Ограничения связаны с ремонтными работами по реконструкции сооружения.

Как сообщает сайт мэрии, с сегодняшнего дня закрыт перекресток улиц Бориса Ельцина – Челюскинцев, то есть автомобилисты не смогут проехать в сторону железнодорожного автовокзала. Также по Макаровскому мосту прекращено движение трамваев в обоих направлениях.

По информации ЕТТУ, изменятся маршруты № 3 и № 21. До 30 августа «тройка» будет ходить от ЦПКиО по улице Луначарского, затем сворачивать на проспект Ленина и следовать до ВИЗа, а затем через улицы Белореченская, Радищева и Куйбышева возвращаться к парку. Трамвай № 21 едет по улицам Куйбышева, Радищева, Белореченской, Викулова, Кирова, Ленина и Луначарского. Городские службы просят екатеринбуржцев быть внимательнее при планировании поездок.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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