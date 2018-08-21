Макаровский мост достроят через год

Реконструкция Макаровского моста должна закончиться к осени следующего года. Движение по путепроводу запустят уже через неделю, но и в будущем мост периодически будут закрывать для автомобилистов.

«Сейчас подрядчик готовит фронт работ для того чтобы можно было не нарушать график и работать в осенне-зимний период. Если вы заметили, уровень воды в Исети снижен, сбросили воду – для того. чтоб у подрядчика была возможность выполнить необходимый фронт работ, и зимой работать в графике. У подрядчика есть все шансы и основания завершить первый этап работ, фактически построить новый мост, к осени следующего года», – рассказал в эфире программы «Открытая студия» сити-менеджер Александр Якоб. Он же пояснил, что ограниченное движение скоро будет восстановлено – к 31 августа – но и дальнейшем возможны локальные перекрытия, без них на некоторых этапах ремонта невозможно обеспечить безопасность для городского транспорта и вообще проводить работы.

В минувшиt выходные в очередной раз было полностью перекрыто движение по Макаровскому мосту. Сейчас рабочие возводят дублер моста, куда будут перенесены трамвайные пути, автомобильное и пешеходное движение, теплосети. Ширина моста вырастет с 25 метров до 42 метров.

Екатеринбург, служба информации

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