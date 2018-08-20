Объявлено место и время прощания с Виталием Воловичем

Стало известно, где и когда горожане смогут проститься с художником Виталием Воловичем, умершим сегодня утром.

Как сообщили РИА «Новый День» в свердловском отделении Союза художников России, церемония состоится в среду, 22 августа, с 11.00 до 12.00 в Доме прощания «Вознесение» (ул. Серафимы Дерябиной, 41А. Остановка транспорта «Микрохирургия глаза»).

Напомним, Народный художник России, почетный гражданин Екатеринбурга, академик Российской академии художеств Виталий Волович скончался сегодня рано утром на 91-м году жизни. Виталий Волович – один из самых известных художников, когда-либо живших и работавших в Екатеринбурге. Известность ему принесли иллюстрации к средневековой литературе: «Слово о полку Игореве», «Ричард III», «Роман о Тристане и Изольде» и другим произведениям, например, к сказам Бажова. Совсем недавно, 3 августа, город поздравил художника с 90-летним юбилеем.

Екатеринбург, служба информации

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