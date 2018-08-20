«Жалкие политические неудачники» ‒ в Екатеринбурге ответили на скандальные заявления Руцкого и Хасбулатова о попытке бегства Ельцина в США

В Ельцин Центре ответили на интервью бывшего вице-президента России Александра Руцкого, в котором он заявил о попытке экс-главы РСФСР Бориса Ельцина сбежать в США во время путча в августе 1991 года. Представители уральского музея с гневом опровергают слова Руцкого и бывшего председателя Верховного совета РФ Руслана Хасбулатова, который озвучил журналистам ту же информацию о Ельцине.

«Президент России, проявив исключительное личное мужество, возглавил сопротивление путчистам, его поддержали не только сотни тысяч москвичей, которые вышли на защиту Белого дома, но и миллионы людей по всей стране. Два оппонента Бориса Ельцина Александр Руцкой и Руслан Хасбулатов решили переписать историю, дав разным изданиям свои интервью об августовских событиях. И поскольку новое поколение россиян вряд ли начнет проверять первоисточники, эта попытка требует публичной оценки: заявления Руцкого и Хасбулатова – это бессовестная ложь», ‒ сообщили «Новому Дню» в Ельцин Центре.

Там рассказали, ссылаясь на свидетельства сотрудников охраны первого президента РФ, о том, что «рассматривалась возможность эвакуации Ельцина в американское посольство в случае начала штурма Белого дома». «Однако сам президент категорически отказался от этого. О причинах, заставивших Руцкого и Хасбулатова распространять клевету в адрес человека, с которым они в те дня были по одну сторону баррикад, можно только догадываться. Возможно, это болезнь памяти и адекватной самооценки, и им стоит им лишь посочувствовать. Но скорее всего, это сознательная попытка опорочить Б.Н. Ельцина», ‒ сообщили в музее первого президента.

Там предположили, что Руцкой и Хасбулатов «решили, что грязь, вылитая на первого президента России, позволит им возвысить себя в глазах современников». «Не получится. Они сами перечеркнули свою политическую биографию в 1993-м году и вошли в историю как жалкие политические неудачники. Это они призывали людей идти на Останкино, они спровоцировали кровопролитие на улицах Москвы, и именно Руцкой в истерике призывал военных летчиков бомбить Кремль. Никакая клевета не превратит Руцкого и Хасбулатова в героев, а Ельцина – в труса. Страна всегда будет помнить, что ее первый президент в критической ситуации проявил себя человеком исключительной личной смелости, без которой победа над путчистами была бы невозможна», ‒ добавили в екатеринбургском музее.

Екатеринбург, служба информации

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