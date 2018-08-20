Соратники Ельцина поспорили про его запой во время путча и желание сбежать в США

Российские политики на пенсии, занимавшие высокие государственные посты во время августовского путча 1991 года, устроили заочный спор по поводу поведения занимавшего тогда должность главы РСФСР Бориса Ельцина.

Бывший вице-президент России Александр Руцкой накануне раскрыл новые детали попытки госпереворота в августе 1991 года. По его утверждению, Ельцин в то время ушел в «трехсуточный запой» и неоднократно пытался сбежать в посольство США. Как уверяет Руцкой, он все трое суток путча (19-21 августа 1991 года) «не давал Ельцину опозориться и сбежать в американское посольство». Об этом бывший политик сообщил в интервью «Московскому Комсомольцу».

На вопрос о мужественности Ельцина во время августовского путча Руцкой ответил, что тот якобы находился в длительном запое и даже пытался сбежать к американцам. «Откуда вы берете эту информацию? Впрочем, различного рода писак-экспертов предостаточно по осквернению патриотов и героизации предателей и негодяев. Как можно назвать «исключительной мужественностью» трехсуточный запой с неоднократной попыткой сбежать в американское посольство?», – заявил Руцкой.

Бывший вице-президент РФ уверяет, что сам во время августовского путча почти не спал. По его утверждению, именно он, «рискуя жизнью», отправился в крымский Форос, где в тот момент находился президент СССР Михаил Горбачев, и привез его в Москву.

Руцкой добавил, что после победы над Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП) Ельцин вместе со своими сподвижниками, которые, как он уверяет, «скрывались в бомбоубежище здания Верховного Совета РСФСР», уехал праздновать.

В свою очередь, бывший председатель Верховного совета РФ Руслан Хасбулатов подтвердил информацию о попытке Ельцина сбежать в посольство США во время августовского путча 1991 года, назвав это «известным фактом». Однако, по его утверждению, участником и свидетелем тех событий был он, а не Руцкой. Хасбулатов уверяет, что именно он рассказал Руцкому о попытке Ельцина сбежать в посольство США.

«Он [Ельцин] меня уговаривал бежать вместе с ним, – сообщил Хасбулатов в комментарии РБК. – Когда я отказался, он тоже был вынужден отказаться». Он утверждает, что Ельцин уговаривал его сбежать к американцам, иначе их убьют во время штурма.

«Я сказал: «Вы, наверное, правы, вы у нас единственный президент, давайте идите в посольство, а у меня здесь 500 депутатов – я не могу их оставить». Когда он увидел, что председатель Верховного совета не хочет с ним бежать в посольство, он не решился», – поведал Хасбулатов.

Кроме того, он отметил, что Руцкой «не был участником этого дела, он знает с моих слов и с моего описания, так же как многие другие».

В заочную дискуссию по поводу роли Ельцина в событиях августа 1991 года вступил начальник службы безопасности первого президента России Александр Коржаков. В ответ на обвинения в пьянстве в адрес Ельцина он заявил, что Руцкой – «брехун», и тот сам сильно пил. По утверждению Кержакова, во время путча Ельцин выпивал «лишь по рюмочке».

«Когда Руцкой пишет, что он пьяный домой приходил – это он сам пил беспробудно! А Ельцин тогда выпивал немножко. Иногда лишь по рюмочке и спал одетый. Это было 27 лет назад, брехун Руцкой», – заявил Кержаков в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, 18 августа 1991 года заговорщики во главе с вице-президентом СССР Геннадием Янаевым и главой КГБ Владимиром Крючковым объявили о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), чтобы не допустить подписания договора о создании Союза Суверенных Государств на территории СССР. Янаев был объявлен и.о. президента СССР. Против путчистов выступили Ельцин, Руцкой и Хасбулатов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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