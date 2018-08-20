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Понедельник, 20 августа 2018, 14:50 мск

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Соратники Ельцина поспорили про его запой во время путча и желание сбежать в США

Фото: Getty Images

Российские политики на пенсии, занимавшие высокие государственные посты во время августовского путча 1991 года, устроили заочный спор по поводу поведения занимавшего тогда должность главы РСФСР Бориса Ельцина.

Бывший вице-президент России Александр Руцкой накануне раскрыл новые детали попытки госпереворота в августе 1991 года. По его утверждению, Ельцин в то время ушел в «трехсуточный запой» и неоднократно пытался сбежать в посольство США. Как уверяет Руцкой, он все трое суток путча (19-21 августа 1991 года) «не давал Ельцину опозориться и сбежать в американское посольство». Об этом бывший политик сообщил в интервью «Московскому Комсомольцу».

На вопрос о мужественности Ельцина во время августовского путча Руцкой ответил, что тот якобы находился в длительном запое и даже пытался сбежать к американцам. «Откуда вы берете эту информацию? Впрочем, различного рода писак-экспертов предостаточно по осквернению патриотов и героизации предателей и негодяев. Как можно назвать «исключительной мужественностью» трехсуточный запой с неоднократной попыткой сбежать в американское посольство?», – заявил Руцкой.

Бывший вице-президент РФ уверяет, что сам во время августовского путча почти не спал. По его утверждению, именно он, «рискуя жизнью», отправился в крымский Форос, где в тот момент находился президент СССР Михаил Горбачев, и привез его в Москву.

Руцкой добавил, что после победы над Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП) Ельцин вместе со своими сподвижниками, которые, как он уверяет, «скрывались в бомбоубежище здания Верховного Совета РСФСР», уехал праздновать.

В свою очередь, бывший председатель Верховного совета РФ Руслан Хасбулатов подтвердил информацию о попытке Ельцина сбежать в посольство США во время августовского путча 1991 года, назвав это «известным фактом». Однако, по его утверждению, участником и свидетелем тех событий был он, а не Руцкой. Хасбулатов уверяет, что именно он рассказал Руцкому о попытке Ельцина сбежать в посольство США.

«Он [Ельцин] меня уговаривал бежать вместе с ним, – сообщил Хасбулатов в комментарии РБК. – Когда я отказался, он тоже был вынужден отказаться». Он утверждает, что Ельцин уговаривал его сбежать к американцам, иначе их убьют во время штурма.

«Я сказал: «Вы, наверное, правы, вы у нас единственный президент, давайте идите в посольство, а у меня здесь 500 депутатов – я не могу их оставить». Когда он увидел, что председатель Верховного совета не хочет с ним бежать в посольство, он не решился», – поведал Хасбулатов.

Кроме того, он отметил, что Руцкой «не был участником этого дела, он знает с моих слов и с моего описания, так же как многие другие».

В заочную дискуссию по поводу роли Ельцина в событиях августа 1991 года вступил начальник службы безопасности первого президента России Александр Коржаков. В ответ на обвинения в пьянстве в адрес Ельцина он заявил, что Руцкой – «брехун», и тот сам сильно пил. По утверждению Кержакова, во время путча Ельцин выпивал «лишь по рюмочке».

«Когда Руцкой пишет, что он пьяный домой приходил – это он сам пил беспробудно! А Ельцин тогда выпивал немножко. Иногда лишь по рюмочке и спал одетый. Это было 27 лет назад, брехун Руцкой», – заявил Кержаков в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, 18 августа 1991 года заговорщики во главе с вице-президентом СССР Геннадием Янаевым и главой КГБ Владимиром Крючковым объявили о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), чтобы не допустить подписания договора о создании Союза Суверенных Государств на территории СССР. Янаев был объявлен и.о. президента СССР. Против путчистов выступили Ельцин, Руцкой и Хасбулатов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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