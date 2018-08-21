Причиной эвакуации тысячи человек из ТЦ стала подгоревшая на плите еда

Причиной пожарной тревоги в ТЦ «Мегаполис» стало задымление на кухне одного из магазинов на 1 этаже.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, на кухне магазина пригорела пища на плите. Пострадавших нет. После проветривания помещений торгово-развлекательный центр возобновил свою работу.

Ранее, около 11.30, из здания ТЦ были эвакуированы 1000 человек. Когда сработала автоматическая пожарная сигнализация, к месту происшествия прибыли 14 единиц пожарно-спасательной техники и 48 человек личного состава.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.08.18

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