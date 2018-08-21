Госпожнадзор забраковал избирательный участок в обществе слепых

Органы Госпожнадзора нашли нарушения противопожарного режима в здании спортивно-культурного реабилитационного центра Всероссийского общества слепых, где должен был открыться избирательный участок №1356 для выборов депутатов гордумы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в связи с этим сегодня избирком Екатеринбурга принял постановление, которым перенёс избирательный участок из здания ВОС (ул. Техническая, 23) в школу №174 на ул. Седова, 21.

По словам председателя избиркома Ильи Захарова, решение надзорного органа будет рассматриваться в суде 27 августа, а 29 уже начнётся досрочное голосование. Поскольку предсказать решение суда невозможно, избирком решил подстраховаться и открыть участок в другом месте.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.08.18

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