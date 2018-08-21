«Куйвашев и Путин, помогите, мы задыхаемся» – жители поселка Вересковый вышли на митинг (ВИДЕО)

Жители поселка Вересковый в Невьянском районе вышли на митинг. Он жалуются на то, что дорога, которая протянулась вдоль всего населенного пункта, не заасфальтирована. Из-за этого взрослые и дети вынуждены постоянно дышать пылью и засыпать под грохот машин.

Митинг в поселке Вересковый. Жители задыхаются

Жители поселка Вересковый митингуют с 7 утра и до самого вечера. Люди стоят с плакатами возле проезжей части, которая доставляет им массу проблем. Грунтовую дорогу никто не хочет асфальтировать. Жители поселка говорят, пыль поднимется столбом после каждой пролетевшей легковушки. Но особенно тяжело дышать, когда проезжают большегрузы. Они, по словам местных, регулярно курсируют по дороге к трем предприятиям, которые прилегают к поселку Вересковый. Среди них и Невьянский асфальтовый завод.

«Что остается жителям? Остается только одно – вставать на дорогу и не пропускать. Яму давайте выкопаем, экскаватором. Перероем здесь. В одно время, был у нас такой план – перекопать. Нам нужно заасфальтировать небольшой кусок – буквально 900 метров дороги, которые не дают дышать всему поселку. Мы просим, чтобы наш участок дороги асфальтировали. Для заводов чтобы сделали объездную дорогу. У заводов раньше была объездная дорога, которую закрыли» – рассказывают жители поселка Вересковый.

Сам Вересковый небольшой – всего 6 домов. Мимо них, по словам митингующих, в час по этой дороге проезжает в среднем 60 большгрузов. Обитатели поселка говорят, что никто не обращает внимания на их жалобы, местные власти проблему игнорируют. Поэтому жители поселка решили провести митинг и обратиться к губернатору Куйвашеву. «А потом и дальше пойдем, если нас и дальше не будут замечать. Мы тоже люди и хотим жить», – заявляют обитатели Верескового.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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