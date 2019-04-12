Обращение к Путину и Куйвашеву не помогло. Жители Верескового снова просят у властей кусок асфальта длиной в километр (ФОТО, ВИДЕО)

Жители поселка Верескового жалуются на пыль, от которой буквально задыхаются. Всему виной проезжая часть длиной в 900 метров, по которой регулярно ездят большегрузы и легковые автомобили. Местные жители год назад митинговали, просили помощи у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и президента РФ Владимира Путина, но жить в поселке лучше не стало. Подробности – в материале РИА «Новый День».

Поселок в пылевой завесе

Вересковый расположен в нескольких километрах от Невьянска. В населенном пункте всего одна безымянная улица, состоящая из шести многоквартирников. Рядом с домами расположена единственная дорога, по которой ездят в том числе большегрузы. Проезжая часть не асфальтирована, а лишь отсыпана щебнем. Из-за этого в воздух поднимаются столбы пыли, когда проезжают автомобили. Местные говорят, что задыхаются. «Это мои окна, три окна. Они все выходят на дорогу. Окна вообще не открываются. Если я окошко открою – эта вся пыль будет у меня на подоконнике. В этой комнате спят дети. Теплая квартира, мне нужно ее проветривать. Я не могу этого сделать», – рассказывает корреспонденту РИА «Новый День» местная жительница Ирина Онохина.

По словам местных жителей, около пяти лет назад были закрыты пути с Серовской трассы к трем предприятиям (среди них асфальтный и цементный заводы). Поэтому весь транспортный поток движется через поселок. В сутки проезжают около 500 машин. «Мы не живем, мы выживаем. Пылью дышат наши дети. Это просто ужас какой-то. Детям утром не погулять и вечером не погулять», – жалуются вересковчане.

Как ранее писал «Новый день», в июле 2018 года жители Верескового выходили митинговать. Во время протестной акции люди просили помощи у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и президента РФ Владимира Путина, так как невьянские чиновники, по мнению людей, игнорируют проблему. «Нам нужно заасфальтировать небольшой кусок – буквально 900 метров дороги, которые не дают дышать всему поселку. Мы просим, чтобы наш участок дороги асфальтировали. Для заводов чтобы сделали объездную дорогу», – выдвинули свои требования участники митинга.

За восемь месяцев ситуация не изменилась: с приходом теплой и сухой погоды жители поселка вновь стали задыхаться от пыли. Накануне прокурор Невьянского ГО Алексей Лобазов встретился с обеспокоенными посельчанами и принял их обращение. «Вопрос решится тогда, когда там асфальт будет. Давайте мы проверку опять проведем, выйдем со специалистами ГИБДД, администрации, со всеми контролирующими органами. Посмотрим все. Если у нас администрация меры не приняла по нашему представлению, тогда уже будем решать вопрос о выходе в суд с исковым заявлением», – пообещал Лобазов.

Невьянские чиновники говорят, что эти 900 метров проезжей части находятся на балансе муниципалитета. «В перспективе планируется асфальтирование данной дороги. Возможно, в этом году, если сложатся финансовые возможности. Мы рассматривали вопрос о том, чтобы избежать движения большегрузного транспорта – это проектирование и строительство объездной, где пойдет весь большегруз с выходом на автодорогу Екатеринбург – Серов. Как только мы построим эту объездную развязку с выездом на автодорогу, напряженность здесь спадет. Тогда можно рассмотреть вопрос по асфальтированию данного участка дороги», – рассказал журналисту РИА «Новый День» заместитель главы Невьянского ГО Станислав Делидов.

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