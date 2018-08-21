Уралец отсудил у страховой компании более 3,5 миллиона рублей за недостроенную квартиру

Страховая компания «Выручим!» по решению суда выплатит своему клиенту крупную компенсацию за квартиру, которую мужчина так и не получил из-за банкротства застройщика «Золотая горка». Причем организация дополнительно заплатит свыше миллиона рублей за то, что отказалась сразу вернуть деньги при наступлении страхового случая.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, покупатель Мухабатшо Р. стал дольщиком строящегося многоквартирного дома в коттеждном поселке под Среднеуральском в 2015 году. Мужчина заплатил за будущее жилье 2,3 миллиона рублей, одновременно заключив договор страхования. Однако дом не был достроен, а компания-застройщик в декабре 2017 года обанкротилась. Но страховщики не торопились с выплатой.

Тогда уралец подал на СК «Выручай» в суд и выиграл дело. Железнодорожный районный суд постановил взыскать с ответчика полную стоимость квартиры и штраф в размере 1,1 миллиона рублей. Страховая компания попыталась обжаловать решение, но судебная коллегия облсуда подтвердила правильность выводов о размере страхового возмещения. Факт наступления страхового случая не был оспорен.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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