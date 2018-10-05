Временный управляющий застройщика-банкрота «Золотая горка» предстанет перед судом

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга будет рассмотрено уголовное дело в отношении временного управляющего ООО «Золотая горка», обвиняемого в коммерческом подкупе. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, временный управляющий создал в деле о банкротстве компании определенные условия, при которых директор был вынужден заплатить коммерческий подкуп во избежание причинения убытков ему и предприятию. Всего временный управляющий намеревался получить от директора компании 4 миллиона рублей.

В августе 2017 года руководитель передал временному управляющему 200 тысяч рублей. Это была плата за составление финансового отчета с заключением о недостаточности принадлежащего предприятию имущества для покрытия расходов в деле о банкротстве, невозможности восстановления платежеспособности, а также за то, что акт не был направлен в правоохранительные органы. Также предполагалось, что временный управляющий не будет поддерживать поданное им ранее ходатайство об отстранении от должности директора предприятия при его рассмотрении в свердловском арбитраже. В тот же день временного управляющего задержали сотрудники полиции, изъяв у него 200 тысяч рублей.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу сообщили: «Данное преступление было выявлено и раскрыто оперуполномоченными ОЭБ и ПК городского управления внутренних дел. В ходе оперативно-разыскных мероприятий, организованных полицейскими, удалось зафиксировать факт передачи денег временному управляющему за обещание «нормально» обанкротить строительную компанию. Встреча временного управляющего и директора компании состоялась в августе 2017 года в одном из баров на улице Ленина. Подозреваемый был задержан. В последующем полицейские осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела о коммерческом подкупе».



Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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