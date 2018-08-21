Партия пенсионеров останется в избирательных бюллетенях Екатеринбурга

Партия пенсионеров останется в бюллетенях для голосования за кандидатов в депутаты Екатеринбургской гордумы. Как заявил сегодня на заседании горзибиркома его председатель Илья Захаров, получать готовые бюллетени из типографии он планирует послезавтра, 23 августа, так как досрочное голосование начинается уже 29 августа. При этом никаких решений относительно снятия списка «пенсионеров» с выборов избирком пока принимать не планирует.

По словам Захарова, он сам еще даже не видел решения президиума партии о признании незаконными ряда решений регионального отделения РППС, но считает, что вопрос о снятии списка может быть решен только через суд. Возможно, считает он, в скором времени мы увидим процессы между региональным отделением и президиумом Партии пенсионеров, но избирком в этом споре никаких собственных требований заявлять не будет.

Как уже сообщал «Новый День», вчера вечером президиум центрального совета РППС отменил решение собрания регионального отделения от 28 июня об избрании Евгения Зяблицева его председателем: на конференции, где его выбрали, присутствовали всего 17 человек из более чем 800 членов партии. Все решения свердловской ячейки, принятые под его руководством, в том числе – выдвижение списка кандидатов в ЕГД, по мнению президиума, также должны быть отменены.

Сам Евгений Зяблицев не сдается. Он заявил РИА «Новый День», что будет оспаривать решение президиума партии в суде. Кроме того, он считает, что избирком не обязан снимать его список с выборов, так как отозвать список имеет право только то избирательное объединение, которое его выдвинуло – то есть Свердловское региональное отделение.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.08.18

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